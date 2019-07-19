卸任東華主席搞旅遊生意 ﻿王賢誌﻿﻿辦西藏遊﻿﻿朱慧敏支持﻿

王賢誌（Vinci）自卸任東華主席後即投入家族的旅遊生意，未去過西藏的他，早前做搞手組團到西藏，朱慧敏（Queenie）亦有參加。由於西藏位於高海拔地方，空氣很稀薄，故出發前他們要服用抗高山反應藥物，到達後做所有嘢都唔可以急。一直好想去當地的Vinci及Queenie都覺得此行好難忘，前者對要行千幾級樓梯先去到布達拉宮最印象深刻，而Queenie則是在大昭寺做五體投地跪拜時，學習放下而深受感動。撰文：李佩儀



Vinci籌辦的「西藏深度遊」，連埋其伴侶Kevin和Queenie，一行10人共去了9日8夜。由於Vinci很熟悉團友的喜好，知道大家鍾意影相，故每個景點都預留充足時間畀大家影到夠。旅程包括行寺廟、遊神山、聖湖和冰川，包括熱門的布達拉宮、大昭寺、八廓街和西藏三大聖湖羊卓雍錯等。為了令身體較易適應，Vinci到達後先跟團友在酒店hea了兩日，然後才出發到不同景點。他最難忘是到海拔3,700米高的布達拉宮時，要行一條千幾級的樓梯，他坦言：「行上去時真係索晒氣，成日都要深呼吸，但又唔可以太心急，要慢慢行，都行咗個幾兩個鐘。」



而Queenie因為是食素的，大家都擔心她去到食唔飽，她則笑言：「咁啱去到當地有節日，居民要齋戒一個月，所以有好多唔同嘅素菜畀我揀，包括中菜、西藏菜、尼泊爾菜同印度菜，所以全程我都食得好開心。」此行Quennie仲影咗好多靚相，但她表示很多廟宇內都不能拍照，所以鍾意西藏的朋友，一定要親身去感受。有日她更與當地人一齊在大昭寺內做五體投地跪拜，她解釋：「呢個唔係拜神儀式，而係要學習放下傲慢心，提升謙卑，所以做完後我覺得好感動。」她笑言行程去到最後一日，一直不敢大動作的他們，決定玩刺激的「蓋棉胎」和「潛烏龜」等遊戲作總結，十分搞笑！



