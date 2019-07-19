﻿陳家樂衛詩雅提議合演情侶 苗僑偉竟成爭奪對象

苗僑偉（三哥）跟陳家樂和衛詩雅最近在新戲《掃毒2天地對決》中首度合作，戲中三人為掃毒組探員，身為「上司」的三哥被兩位「下屬」大讚，戲裏戲外都好照顧人，詩雅更形容「有三哥冇奔波」。而家樂和詩雅相隔10年再演情侶，連三哥起初都誤會他們是真情侶；三人又笑言下次再合作可演情侶，詩雅更大膽提議同家樂爭三哥。



要詩雅和家樂講同三哥合作感受，他們首推三哥的動作戲。詩雅化身小粉絲說：「三哥真係超型，單係開槍唔眨眼，已經好厲害，我哋同導演（邱禮濤）睇片都忍唔住猛話型。」家樂就讚三哥夠體貼，「三哥開工都會萬歲㗎！我哋拍嗰時係夏天，有日竟然有椰青飲！幾正呀！仲試過有深井燒鵝食呀！」詩雅忍唔住爆出一句，「 真係有三哥冇奔波呀！」三哥就好謙咁解釋，開槍唔眨眼，只因功多藝熟；至於萬歲就因他本身都好為食喎！



自創三角戀



講到同兩後輩合作，三哥話：「好輕易投入到，唔使再磨合，佢哋都好敬業值得讚嘅。」談到家樂和詩雅再演情侶，三哥竟爆話：「我最初以為佢哋真係拍拖，佢哋又登對，戲裏戲外都係咁相處，現實生活排緊戲咁。」兩人就話熟絡會更有默契，家樂說：「好似有場雪房戲，劇本冇寫到咁細，凍我咪除件衫畀佢。」三哥踢爆現場其實好熱，家樂即自爆，「所以我咪除衫畀佢囉！」詩雅即反駁，「所以我初初係拒絕佢㗎！」三人仲話唔夠喉想再合作，最初三哥提議做二人爸爸，家樂卻話：「不如做情侶，我同三哥一對！」詩雅再謂，「我哋爭三哥，我仲爭輸咗呀！」



撰文：杜淑霞 攝影：李權威



髮型：Wiltam(詩雅)、Kenricksiu(家樂)@fifthsalon 化妝：Kayte Fung(詩雅)、Khaki Yan(家樂)服裝：Lane Crawford(詩雅) 場地：香港九龍貝爾特酒店