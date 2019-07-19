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50位老中青歌手齊撐　胡楓拒碌契仔女人情卡

2019-07-19 列印
■娥姐知修哥做主持便答應做嘉賓。
■新血鄭俊弘聯同陳敏之一齊主持。
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　　無線皇牌節目《流行經典50年》於8月3日起，改由重量級主持胡楓（修哥）接捧。昨日舉行記者會，葉振棠、麥潔文、商天娥、王灝兒（JW）及石詠莉等，約50位老中青歌手藝人到場支持，修哥號召力十足。

　　修哥透露暫主持13集，笑言若表現唔錯會繼續做。談到難以邀請所有朋友參與，修哥笑說：「係呀！一集都係3、4個。（要100集至夠？）唔好啩！」問到可會邀請契仔契女做嘉賓？修哥表示睇他們意願，暫時未發邀請。再澄清邀請嘉賓由公司負責，自己只做份內事。談到必唱飲歌，他表示首集會唱《百花亭之戀》，希望到時會全場大合唱。

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