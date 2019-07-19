阿Sa柏豪撐李敏新書會 過百粉絲出席支持

蔡卓妍（阿Sa）與周柏豪昨晚在書展出席李敏新書《感動她77次》活動，但活動前突然表示不接受訪問。昨晚吸引過百粉絲到場，阿Sa在台上被問到若男友做錯事後感動她，會否原諒他？她反問是否靚仔，靚仔又肯行動就原諒，因有些人只會講不會做。柏豪則表示做很多事都想感動人，人與人之間相處應盡心盡力對待別人。



另外，一名周柏豪女歌迷Linda昨聲稱柏豪已和太太Stephanie離婚，自己才是柏豪口中的周太，並在網上大晒二人的婚禮喜帖，顯示將於8月18日在尖沙咀某五星級酒店與柏豪舉行婚禮。



