﻿拋開爭產煩惱 朱玲玲陪羅康瑞Shopping笑晒

由「最美麗港姐」升格做「最美麗嫲嫲」嘅朱玲玲雖然踏入花甲之年，但樣貌與身材都無乜走樣。日前周日下午，依舊高貴大方嘅朱玲玲陪老公、瑞安集團主席羅康瑞，恩愛現身金鐘一商場。當日，見「上海姑爺」暫拋開家族爭產煩惱，被太太甜繞做連體嬰去名店Shopping。兩夫婦沿途有講有笑，又溫馨對望冧笑，幸福滿瀉！



現年60歲嘅前港姐冠軍朱玲玲，08年11月與百億身家嘅羅康瑞喺新加坡再婚，近年弄孫為樂，早前佢出席公開場合時笑言湊孫好好玩，指新抱郭晶晶基因強，兩個小孫女似足媽咪。而佢位71歲靚仔老公羅康瑞，近年受「600億鷹君爭產案」纏擾，月前卸任貿發局主席一職，在港已無公職嘅羅生坦言「要享受人生」！



日前下午3時，朱玲玲兩夫婦乘坐房車到金鐘太古廣場shopping。甫下車，兩公婆即繞手合體，沿途有講有笑落商場window shopping，見小鳥依人嘅羅太滔滔不絕，雙手愛放身後嘅羅康瑞則一直用心聆聽，偶爾甜笑望實愛妻，畫面勁sweet。未幾，兩公婆行過一間名店時，店員走出與羅太say hi，羅太即友善停下，繞夫笑笑口吹水展現親和力，不愧係港姐典範。



其後，恩愛夫婦再繼續溫馨放閃周圍行，經過一間專賣手袋和皮鞋的心水店舖時，才雙雙入店。見朱玲玲專揀一啲舒適平底鞋，黑色、白色都好like，就分別試試；而老公就好有耐性坐低慢慢等，間中又畀吓意見，o氹到太太笑容滿面。逗留廿分鐘，朱玲玲揀中幾對鞋，就簽單等送貨，再兩手fing fing輕鬆繞實丈夫轉場，再入另一間名店睇手袋、皮革用品等，最終唔啱心水便離開。最後，二人逛足個半鐘才call司機接載走人。



採訪：李維隆