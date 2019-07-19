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﻿拋開爭產煩惱 朱玲玲陪羅康瑞Shopping笑晒

2019-07-19 列印
美魔夫妻 60歲嘅朱玲玲打扮簡約，化咗個淡妝好亮麗，見佢笑容滿面甜繞71歲丈夫羅康瑞恩愛出巡。二人凍齡有計，女方keep住打羽毛球；男方則愛操練十八法及習詠春多年。
甜蜜耳語 見朱玲玲滔滔不絕，就算無人在身邊都愛和老公咬耳仔。
現親和力 朱玲玲繞夫笑晒口和相熟店員吹水幾分鐘。
等老婆買鞋 羅康瑞坐低等太太慢慢揀鞋。
名人同場 朱玲玲夫婦放閃當日，同場仲有李嘉欣胞姊李嘉明及其夫、「眼鏡大王」顧毅勇。不過兩pair人互不相識，擦身而過。
啟剛3個夠晒數 朱玲玲大仔霍啟剛同太太郭晶晶12年結婚，翌年大仔出世，前年4月添小公主，今年1月再誕一女。
﻿拋開爭產煩惱 朱玲玲陪羅康瑞Shopping笑晒
結婚逾10年 朱玲玲和羅康瑞早於2000年傳出緋聞，當時兩人各有婚約又背負豪門壓力，未能公開關係，同年羅康瑞與太太何晶潔離婚，朱玲玲則於04年與霍震霆離異，最終兩人08年低調再婚。
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        由「最美麗港姐」升格做「最美麗嫲嫲」嘅朱玲玲雖然踏入花甲之年，但樣貌與身材都無乜走樣。日前周日下午，依舊高貴大方嘅朱玲玲陪老公、瑞安集團主席羅康瑞，恩愛現身金鐘一商場。當日，見「上海姑爺」暫拋開家族爭產煩惱，被太太甜繞做連體嬰去名店Shopping。兩夫婦沿途有講有笑，又溫馨對望冧笑，幸福滿瀉！

        現年60歲嘅前港姐冠軍朱玲玲，08年11月與百億身家嘅羅康瑞喺新加坡再婚，近年弄孫為樂，早前佢出席公開場合時笑言湊孫好好玩，指新抱郭晶晶基因強，兩個小孫女似足媽咪。而佢位71歲靚仔老公羅康瑞，近年受「600億鷹君爭產案」纏擾，月前卸任貿發局主席一職，在港已無公職嘅羅生坦言「要享受人生」！

  日前下午3時，朱玲玲兩夫婦乘坐房車到金鐘太古廣場shopping。甫下車，兩公婆即繞手合體，沿途有講有笑落商場window shopping，見小鳥依人嘅羅太滔滔不絕，雙手愛放身後嘅羅康瑞則一直用心聆聽，偶爾甜笑望實愛妻，畫面勁sweet。未幾，兩公婆行過一間名店時，店員走出與羅太say hi，羅太即友善停下，繞夫笑笑口吹水展現親和力，不愧係港姐典範。

  其後，恩愛夫婦再繼續溫馨放閃周圍行，經過一間專賣手袋和皮鞋的心水店舖時，才雙雙入店。見朱玲玲專揀一啲舒適平底鞋，黑色、白色都好like，就分別試試；而老公就好有耐性坐低慢慢等，間中又畀吓意見，o氹到太太笑容滿面。逗留廿分鐘，朱玲玲揀中幾對鞋，就簽單等送貨，再兩手fing fing輕鬆繞實丈夫轉場，再入另一間名店睇手袋、皮革用品等，最終唔啱心水便離開。最後，二人逛足個半鐘才call司機接載走人。

採訪：李維隆
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