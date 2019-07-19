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﻿羅老太敗訴

2019-07-19 列印
■有指100歲高齡的羅老太已上訴高院。
■羅康瑞在判決後表示希望事件告一段落。
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  坐擁鷹君(041)千億資產上市王國的羅鷹石家族，因羅老太羅杜莉君16年12月入稟要求撤銷滙豐信託作為家族信託的受託人，掀開「搶阿媽」的豪門爭產序幕。家族一分為二，二子旭瑞、六子啟瑞支持母親取回信託控制權；至於三子嘉瑞率四子康瑞、五子鷹瑞等人與母親對立。至今年5月，高院裁定羅老太一方敗訴。
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