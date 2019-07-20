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﻿蔡少芬為張晉炮製驚喜生日

2019-07-20 列印
■張晉笑言今個生日好難忘。
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　　張晉帶著老婆蔡少芬及張媽媽到張家界拍攝內地真人騷《我最愛的女人們》，適逢張晉45歲生日，蔡少芬以山泥自製「有機蛋糕」整蠱老公，又與鍾麗緹聯手將老公騙到大宅舉行驚喜生日會，蔡少芬更準備了多一支蠟燭o氹奶奶說：「一枝是代表張晉生日，另一枝是代表媽媽（奶奶）當年今天辛苦了，幫我生了那麼好的兒子。」

　　太太們更在節目中大玩「撒嬌教學遊戲」，蔡少芬以撒嬌四式「扭、嗲、咀、擒」主攻張晉，結果被老公取笑是神經病。
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