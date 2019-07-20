為抗癌歌手寫序 ﻿薛家燕撐李明蔚出書﻿

「抗癌歌手」李明蔚昨日到書展為新書《被選中的女主角》舉行簽名會，薛家燕及林淑敏專誠撐場；家燕姐就笑言若出自傳不會賣性感。



家燕姐透露雖然與明蔚不熟，但得知其抗癌經歷後深受感動，故答應為她寫序言，並以「永不言敗」為題，認為她能正面影響別人已算不枉此生。明蔚聞言相當感動，對家燕姐撐場感榮幸，她表示此書花了2、3個月時間製作，亦感謝其他幫忙寫序的藝人。



家燕姐坦言早有人斟洽她出自傳，但沒時間整理及搜集資料。她自爆租了倉庫儲自8歲入行以來照片，問會否出性感照片的「寫真式自傳」？她即大笑說：「現在寫真靚過以前好多，我也想影輯，但出書必定以人生經歷為主題。」另外，她對姚莉逝世很感慨，透露對方曾任她唱片監製。



