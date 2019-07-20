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姚莉與世長辭享年96歲

2019-07-20 列印
■姚莉是上海灘時期著名歌手。
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　　《玫瑰玫瑰我愛你》原唱者姚莉今早與世長辭，享年96歲。邵音音於網上發文：「赴馬來西亞拍戲前要去探您，您住院了，只有工作完成，回港後再去看您，您走了！一路好走！」

　　姚莉原名姚秀雲，被喻為1940年上海歌壇七大歌后之一，代表作有《得不到的愛情》及《春風吻上我的臉》等。其中《玫》歌曾登美國Billboard第3位，成為首位打入美國音樂流行榜的華人歌星。

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