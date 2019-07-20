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破婚變傳聞Baby陪「小海綿」學滑雪

2019-07-20 列印
■陪兒子學滑雪的Baby笑得好開心。
■Baby自己亦好認真學習。
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　　黃曉明自去年涉18億股票操縱案後，他跟結婚四年的Angelababy屢傳婚變，近日再爆離婚。不過昨日有內地網媒指Baby在上海工作期間，曾夜歸老公的上海豪宅寓所，打破婚變傳聞。

　　早前，網傳Baby和黃曉明正式宣佈離婚，更瘋傳二人對話截圖。黃曉明亦打破沉默，直斥傳聞完全不實，並警告稱若再有同樣傳聞就準備發律師信。同時昨日「小海綿全球粉絲後援會」微博分享Baby陪兒子「小海綿」學滑雪，留言：「小王子和媽咪去玩模擬滑雪了，太萌了，全面發展啊！」相中Baby從旁鼓勵兒子練習，笑容燦爛，全副裝備的「小海綿」趴在欄杆和媽媽互動，親子樂好開心。

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