﻿寫真戰惡鬥羅霖溫碧霞 D級O靚模遺珠 靠後生搶灘

踏入書展又係寫真集出爐時，今年寫真女郎除咗有「元祖級」的溫碧霞和羅霖外，亦有一班生力軍加入，其中本地薑Cherry（楊卓欣）和Angus（張若錡），分別推出的《彼女育成計劃》和《錡遇》亦引起唔少粉絲注意，話晒兩人都有十多年O靚模經驗，儲落大堆鐵粉。正職任空姐的Cherry，今次以「彼女」（日文：女朋友）為寫真集主題，仲講明鍾意粉絲細心又溫柔，啱晒佢擇偶條件，因4年前俾躁底男友打所傷，一直單身至今。至於拍過廣告的Angus，今次獲台灣出版社花70萬飛到台灣拍攝，認為是加入娛圈的最佳踏腳石，仲話想以周秀娜為奮鬥目標。



空姐Cherry早在10幾歲開始做模特兒，出寫真集一直是夢想，「影咗咁多年相，梗係好想有本自己嘅寫真集啦！今次終於還咗心願啦！」講到以「彼女」做主題，Cherry話本身做模特兒走開日系路線，「日文『彼女』係女朋友嘅意思，好多粉絲都睇住我成長，就好似見到自己女朋友成長一樣，希望答謝一班一直支持我嘅粉絲。」



Cherry慘被男友打



Cherry對粉絲咁好，只因大部份粉絲都好愛錫她，知道她為食仲會買定零食等她收工，不過佢都遇過變態粉絲，「佢哋會傳啲奇怪相，或者問埋啲奇怪嘢，嗰啲我通常唔會覆。」單身4年的Cherry坦言好想快啲搵個好男友，就算係粉絲一樣無問題，「最緊要佢愛錫我，同埋對我屋企人好，唔使靚仔或者大隻，反而好怕好多肌肉嘅男仔。」原來她情路好坎坷，初戀同個細自己幾年男仔拍拖，似湊仔溝通唔到；之後新對象雖然拍足4年，但她亦忍足4年，「佢有時會出手打我，但係我太過仁慈不斷原諒佢，忍咗4年都係分手，所以我單身咗4年療傷，o依家搵對象會審慎啲，錫自己最緊要。」做了多年空姐的她，仲話公司同同事好支持她，「同事仲話嚟書展撐我，我叫佢哋買書支持就得。」



Angus效法娜姐上位



14歲開始做硬照模特兒的Angus，年前憑廣告吸引到不少台灣粉絲注意，ig有5萬支持者的她，仲獲台灣出版社賞識推出首本寫真集，以同男朋友去台灣旅行做主題。Angus說：「好開心23歲出到自己嘅寫真集，去咗好多台灣靚景拍攝，由於我台灣都有唔少粉絲，所以寫真集台灣同香港都會有得賣，靚相太多仲會分上下集。」Angus坦承有入娛樂圈打算，出寫真集絕對是好好的踏腳石，「我當然希望好似周秀娜咁，佢絕對係我奮鬥目標，我o依家簽咗經理人，嚟緊都會開始其他方面發展，之前因為出寫真集都上過台灣嘅綜藝節目，嚟緊都會再去台灣宣傳，香港方面下星期會幫ViuTV拍劇，之後當然想有更多唔同演出機會啦！」



撰文：杜淑霞



攝影：李權威