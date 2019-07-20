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﻿寫真集之父

2019-07-20 列印
　　除了一班O靚模外，被喻為「寫真集之父」的攝影師Ronald（林子賢），由影周秀娜首本寫真集成名開始，10年間幫明星同O靚模出過超過40本寫真集，好似今年有崔碧珈、楊潮凱和Cherry，他為了紀念亦推出回顧相集《Ten Year Challenge》。Ronald坦承娜姐寫真集的成績，確實對他開拓事業有好大幫助，他更大讚對方，「佢當年雖然仲係新人，但好專業，一啲都唔難搞。」跟明星合作了多年，他謂不算難搞，「只要傾到方向一致都唔難搞，佢哋為咗靚仲唔介意性感O添！」不過，好多明星影寫真時都有唔同怪癖，「好似樂瞳為咗瘦，佢全程keep住唔食嘢靠食糖充飢；而楊思琦喺沙灘影相就會出遮陣，佢好怕曬黑影響其他工作。」
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