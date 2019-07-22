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孖胡楓合唱情歌 陳煒被取笑春風滿面

2019-07-22 列印
■胡楓任主持，陳煒及陳敏之等獻吻。
■黎耀祥自言做藝人警覺性要好高。
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　　由胡楓（修哥）、陳敏之、鄭俊弘和譚嘉儀新組合主持的《流行經典50年》前晚錄影第一集，邀來黎耀祥及陳煒等擔任嘉賓，敏之和煒哥更向修哥獻吻，修哥就取笑正沐浴愛河的煒哥春風滿面。煒哥以一襲儼如婚紗的白色長裙現身，她與修哥合唱一曲《只有情永在》；笑指正好唱出她現在的心情，煒哥甜笑道：「唔知呢，情歌嘅嘢點講都得，下次想同修哥一齊跳舞。」

　　另外，黎耀祥提到任達華在內地遇襲，他透露翌日將赴深圳出席好友的書展活動，並謂：「娛樂圈這行係食江湖飯，無得擔心，唯有希望保安做好啲，藝人警覺性高啲，睇到有異動就立即避開，好彩我拍過武俠片，食過夜粥有兩道。」

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