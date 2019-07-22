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李麗珍歎娛樂圈現實

2019-07-22 列印
■李麗珍與廖碧兒合作ViuTV處境劇《娛樂風雲》。
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　　李麗珍、廖碧兒及徐肇平等，昨日到尖沙咀出席ViuTV處境劇《娛樂風雲》記者會。珍妹在劇中演一名過氣女星，她說：「娛樂圈好現實，離開一段時間就說你過氣，復出又會有人期待，亦都會有人等睇住你點死。（現實中都係咁？）我諗一半一半，我自己就會努力撐住。」

　　廖碧兒透露會拍100集，正在加拿大進修商業課程的她每三天便要飛一趟，要堅持到八月，而劇中好多人拍劇外有其他工作，大家互相夾期開工沒有大問題。

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