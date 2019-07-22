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大馬奪終身成就獎 洪金寶永不言休

2019-07-22 列印
■馮寶寶頒獎給洪金寶，表揚他對影壇的貢獻。
■金環獎是馬來西亞的影壇盛事。
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　　第三屆馬來西亞金環獎圓滿落幕，67歲的洪金寶從馮寶寶手中領取終身成就獎，宣傳大使李心潔亦有份頒發獎項。

　　由1961年入行至今，洪金寶演出近百部作品，是演員、導演、武術指導、監製、編劇及製片人，身兼多職的他之前因身體問題而減磅，台上的他明顯清減不少。入行近60年，洪金寶大哥在台上多謝大會對他演藝事業的肯定，更笑指自己不是影壇小鮮肉，是「老鮮肉」，並坦言從沒想過退休，更指還要拍數十年戲。

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