﻿琦琦上載牽手相打氣 任達華第二次手術成功 續留ICU觀察

任達華前日在內地中山的活動上遇襲，被兇徒刀刺腹部，並傷及右手四隻手指，在當地醫院進行刀傷縫補手術後，華哥前晚趕返香港，入住港安醫院，今早再順利進行了第二次手術。據悉華哥右手四隻手指傷勢嚴重，為怕傷及神經線影響日後活動能力，太太琦琦安排醫院為華哥今早再做跟進手術，讓華哥康復得更好。將近兩小時的手術，華哥經檢視後刀傷縫補都處理得很好，但仍需留在ICU接受觀察。



任達華前日在當地完成手術後，情況穩定，即晚返港。前晚9時45分，華哥的太太琦琦和女兒先乘座駕到港安醫院；十分鐘後，英皇高層霍汶希（Mani）和女同事抵達醫院與醫護人員先行商討安排事宜。至晚上10時16分，華哥乘坐的金色中港車牌七人車抵達，在門外停泊後開啟尾門，睡在病牀上的華哥蓋上毛氈、戴上口罩和手術帽，只露出雙眼，而雙眼緊閉，傳媒叫華哥加油打氣，他繼續休息。而醫護人員就慢慢將華哥移送到病牀上送入院內，而太太琦琦亦會陪伴過夜。



據知華哥右手四隻手指傷勢嚴重，雖然已在中山的醫院進行接駁手術，但琦琦擔心傷勢嚴重，影響日後手部的活動能力，故安排華哥昨早再次進行跟進手術，手術過程順利，神經線接駁良好，並繼續在ICU觀察。



楊受成夫婦探望華哥



琦琦之後在社交平台表示：「我們家人會陪伴華哥一起加油，謝謝大家關心。」並以一張包括華哥、琦琦、女兒任晴佳、任達榮等一家的牽手相為華哥打氣，英皇高層霍汶希則說：「醫院為他做了一些跟進手術，使他康復得更好，手術很順利，現在華哥正在休息。」



華哥的哥哥任達榮昨午到醫院探望，逗留近三小時離開，他接受訪問時說：「弟弟情況很好，因為昨天沒有說太多，所以很攰一直瞓到剛剛才醒，今天在醫院做跟進程序，多謝大家。他暫時仍然在ICU，這是一些跟進程序，現時已經可以進食普通食物，可能明天轉往普通病房。」又說和華哥傾了今次的事件，雖然他的傷口仍痛，但康復情況不錯。另外，華哥所屬的英皇娛樂集團主席楊受成及太太都有到醫院探望華哥，大約逗留20分鐘離開，楊生表示華哥做了手術很成功，追問右手受傷手指情況如何？他說：「無事、無事，可以郁番。」



琦琦於晚上7時40分離開醫院，她透露華哥手術好順利，但老公覺得她一日也未有睡覺，現在她回家休息，老公亦感到疲倦要睡覺。問到華哥明日可會轉住普通病房？琦琦說：「明日醫生睇下啦！」對於老公傷勢轉好可會放下心頭大石，琦琦坦言老公經常報喜不憂，問到老公被襲可有被嚇親？她說：「我諗唔止係我屋企人擔心，所有身邊的朋友都擔心。」問到華哥可有戒口？她說：「佢飲咗少少水，吃咗少少粥。」



