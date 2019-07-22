﻿連續7場女嘉賓陰氣重 鄭秀文請MIRROR中和

鄭秀文（Sammi）每場演唱會嘉賓都會為觀眾帶來驚喜，前晚連她都好興奮，「導演喺耳機提我仲要唱一首歌，『嘉賓』你哋喺後台食多個飯盒，等多一陣先！」她唱《默契》到一半，MIRROR成員姜濤和Anson Lo從升降台出場，其他成員從四方八面出場，全場起哄。唱畢Sammi說：「呢幾晚我都係請女嘉賓，陰氣太重，所以就請咗一班男仔嚟！」又說：「今次演唱會主題『我們都是這樣長大的』，雖然我Keep得好好，但我都一把年紀，MIRROR呢啲十幾廿歲嘅年紀我都經歷過。我希望今次演唱會舞台分享畀更多唔同歌手，無論資深歌手又或者新晉組合都好，呢個台都可以分享畀所有人為大家表演。」



Sammi又笑說：「你哋真係好犀利，飯盒又要買多十幾個，化妝師和車都要加倍。今日真係好開心，雖然第一次見面，但係綵排時我有睇佢哋表演，我覺得好犀利，MIRROR為咗今次專登全新排咗一隻舞和歌，我希望你哋可以畀多啲support佢哋！」