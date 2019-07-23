見元朗暴力事件感心痛 森美開咪忍唔住爆喊

前晚元朗發生暴力事件，多人受傷，商台DJ森美昨晨主持節目《早霸王》時，甫開咪即哽咽請求聽眾原諒他不專業，因深感擔憂，無法如平日做節目，其後一度激動爆喊致未能續講，拍檔提議暫停他仍堅持。森美坦言不明白每個人要做些甚麼才可以令香港變回香港，他希望香港每個人都努力。不少聽眾在節目討論區留言講對暴力事件感受，森美和小儀陸續讀出，並播歌為香港打氣。



許靖韻昨日到電台宣傳下月舉行的演唱會，談到元朗暴力事件，她說：「感到很不開心，自己有看直播，見到便想喊，見到一些無辜市民受傷，希望他們快些好番。」而趙慧珊（Aka）出席書展活動時表示，「雖然噚晚先至返嚟香港，但有留意新聞，自己都見到都好心痛，希望香港唔好再有人受傷，希望大家和平。」



