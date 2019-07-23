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屢傳不和多時　鄧麗欣傅穎互Follow對方

2019-07-23 列印
■Cookies年代，兩女不算好感情。
■Stephy被網民發現Follow前隊友Theresa。
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　　鄧麗欣（Stephy）跟傅穎（Theresa）自Cookies年代已傳出二人不和，組合解體令不和是非更不絕於耳。今日有網民發現二人竟然在社交平台上互相Follow對方，還巧合地在前晚看同一場Sammi演唱會，之後亦在到後台分別跟Sammi合照。呢個舉動似是破冰第一步，令好多粉絲都激動不已，有粉絲更在Theresa的網頁留言，希望Cookies四女能夠再合體，Theresa更讚好該留言，睇嚟Cookies合體有望喎！

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