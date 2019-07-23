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李玟等25年一齊合唱 鄭秀文醒目幫忙拾回耳環

2019-07-23 列印
■Sammi與李玟合唱了她94年的作品《給最傷心的人》。
■當晚徐濠縈和女兒康堤也有捧Sammi場。
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　　鄭秀文（Sammi）前晚繼續在紅館演出她第9場巡唱，並邀請了剛在台北小巨蛋開完演唱會的李玟（CoCo）擔任嘉賓。CoCo透露二人早在1993年已結緣，並對Sammi說：「呢個合唱機會我等咗25年，當時我參加新秀歌唱大賽，Sammi已是天王巨星，我好崇拜你。」

　　CoCo更稱對Sammi的《叮噹》念念不忘，並即席以美國口音唱了幾句副歌「叮噹叮噹」，引來全場大笑。Sammi亦大讚CoCo仍像以前一樣很關心別人，綵排時不時問候她。最搞笑是CoCo這貴婦一上台不小心掉了一對名貴耳環，結果一隻由Sammi拾回，另一隻則由工作人員檢到。

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