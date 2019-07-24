擺脫父親狄龍影子 ﻿譚俊彥﻿﻿演包青天唔怕比較﻿

無線相隔22年後重拍經典劇集《包青天》，當年狄龍演包青天深入民心，新劇《包青天再起風雲》中包拯一角交由他兒子譚俊彥（Shaun）接棒。對於「繼承父業」，譚俊彥竟然話無壓力：「新劇一早拍完，一切已成定局，嗲哋比我做得好就梗係啦，佢科班出身，由佢威落去囉。而新劇我會用嶄新方法演繹，同舊版好唔同。」 採訪：方騫平 場地：雲來客棧







周一（22日）開播的新劇《包青天再起風雲》，狄龍兩父子相隔廿年演同一角，譚俊彥話好難超越到「狄龍版包青天」，他笑住說：「我無辦法贏到佢！自從22年前佢拍完100集《包青天》入晒血，至今都冇離開過角色，平日都好有霸氣，挺直咁坐。因為我嗲哋做乜都會畀自己好大壓力，佢有時壓力大到令自己、身邊人都好辛苦。好記得當年佢奉命撼金超群被抨擊，報道話一個拍得好開心，一個拍得好慘，個妝、把聲、甚至隻手有時唔夠黑都有得鬧。加上嗲哋由電影跳返入TVB拍劇，連張櫈都無得坐，咁啱嗰段時間祖母因病過身，好彩嗲哋休息咗一個月復工，狀態回勇，收視仲收復失地，相比之下，佢承受嘅壓力比今時今日嘅我多好多。」



Shaun話尤其擔正拍完《特技人》及《天命》，大家認同他識做戲，唔係靠父蔭，早已鬆了一口氣：「今次我連嗲哋最耍家嘅《包青天》都做埋，我唔使同人同自己證明啲乜，可以離開狄龍影子下找尋新方向，更何況呢個新版講年輕包拯查案之餘，仲有動作場面，兼且同蝦頭（楊思敏）、姚子羚有搞笑及曖眛感情線，算係用嶄新方法演繹，同舊版好唔同。不過，我依然好搏，騎新疆快馬喺山上衝落懸崖邊，最後一日又因高山反應暈過，如果收視唔好，八成半責任喺包青天身上。」



