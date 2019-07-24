《打工捱世界》奉旨睇女 ﻿袁偉豪﻿﻿暗示女友唔夠胸湧﻿

早前袁偉豪與楊明為TVB節目《打工捱世界III》到哥倫比亞做廉價勞工，幸好楊明有機會為選美節目進行街頭招募，奉旨睇靚女；袁偉豪則笑言睇慣哥倫比亞巨胸女士，回港有點不習慣。



袁偉豪拍了三輯《打工捱世界》，尤以今次最辛苦，18日行程坐了11次飛機，過美國海關時受查時間過長，因耽誤時間錯過轉機時間，笑言上機時很開心活躍，但落機時一臉殘樣，還在街拍攝跳拉丁舞，楊明戲言面都青埋，最慘置身礦洞採礦有幽閉恐懼症。



還幸拍攝選美節目招募部份有艷福，楊明笑說監製下令要他睇靚女，不過在街上識女仔也有點難為情，要厚着面皮還吃了不少檸檬。袁偉豪笑說此行融入哥倫比亞世界，當地女性身材「豐滿」，返港後見女友張寶兒也有點不習慣，似暗示女友唔夠「胸湧」！



