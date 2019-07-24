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鄧月平自爆成年後才初戀

2019-07-24 列印
■鄧月平學生Look仲好索。
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　　鄧月平昨日錄影ViuTv節目《晚吹：女學生．吹水班》分享當年讀書時的趣事，鄧月平透露中學時曾與閨密因小事鬧翻，對方竟打工儲錢買了一隻半個人高的公仔送她，令她很感動，至今仍是好朋友。她又說讀書時父母關係不好，媽媽患產前產後抑鬱症，為照顧她，雖有男仔追求都沒拍過拖，故讀完書成年後才有初戀，她不認為是遺憾，笑指讀書時也有其他值得紀念的事。

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