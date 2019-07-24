受傷血手曝光 任達華今出院

上周六，任達華出席中山開幕活動期間，被兇徒用刀刺傷腹部和右手四指，送往當地醫院進行急救，傷勢穩定後，當晚隨即乘坐醫療專車返港，再次入院就手指神經線被割斷進行第二次手術，留院四天後已由ICU病房轉往普通病房。經理人公司英皇娛樂霍汶希昨日向傳媒透露，華哥可於今日中午出院，屆時會在醫院門外見傳媒。



今期《東周刊》獨家刊登了華哥血手傷勢照片，報道指華哥今次遭襲擊原因，是主辦方疑因拖欠工程費，以致工程分判商找人於開幕禮襲擊開發商老闆，卻累華哥無辜被斬，報道又指另一說法為兇徒故意向明星落手，圖藉此把事件搞大。不過，主辦商事後已否認涉金錢糾紛，而經當地公安初步調查後亦指兇徒疑患精神病。







