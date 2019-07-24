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Fans唔妥保安推撞偶像Baby網上勸交：互相理解

2019-07-24 列印
Fans唔妥保安推撞偶像Baby網上勸交：互相理解
■粉絲上載短片中見到保安推着baby行。
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　　Angelababy（楊穎）在內地一直好受歡迎，昨日，Baby現身上海機場，大量Fans帶同鮮花及各式禮物接機。

　　不過事後，不少粉絲於網上發文投訴，指當日有保安不禮貌地抓Baby手臂硬推她。從粉絲上載的短片中可見，一名保安疑似邊行邊推着Baby，粉絲不值保安行為出言護偶像。」Baby為了平息事端，昨日於微博發文︰「可能是天太熱了，大家都上火吧，降降溫，互相理解就好了。」



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