﻿孖女一歲收晒身 「高+索」熊黛林 甜老公買玩具

38歲嘅熊黛林（Lynn）去年為有米老公郭可頌誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，眼見一對B女已一歲大嘞！靚媽咪亦已問准丈夫，月前復工返上海拍劇，賺錢買花戴。日前下午，阿Lynn兩公婆現身銅鑼灣一商場買玩具恩愛放閃。見人妻着上緊身牛仔褲配黑tee，身材有前有後，回復產前名模索爆身形，fit到漏油呀！採訪 ︰ 李權威



做唔到城嫂，但咁橋都係做郭太嘅熊黛林，去年4月誕下可愛twins後，不時大晒孖女Kaylor與Lyvia得意照，分享湊女樂趣。早前Lynn喺社交網share一對孖女1歲生日相，卻被網民指佢跟剛迎來第二名女兒嘅舊愛郭富城鬥幸福，惹得Lynn大動肝火叫網民「滾出去」。其後，人妻北上拍攝內地劇，回港後又喺網狂呻一對孖女竟然對阿媽感到生疏，又被內地網民寸爆佢「扮外國人」。



網民唔buy唔緊要，最重要有老公錫，早排阿Lynn以黑色貼身高衩長裙出活動時大騷Fit爆身形，表示身形已回復產前九成fit，想再瘦一啲，又指夏天來臨會自動瘦，加上要照顧一對孖女，都會瘦得好快，仲大晒幸福話太性感只可留畀老公睇，因為老公好保守，去旅行浸溫泉影背脊都唔畀po相喎！



Fit爆身形



日前下午，黑超熊黛林偕丈夫去銅鑼灣一商場買玩具。見人妻着上窄牛配黑tee，身材苗條三圍分明，有腰又騷到結實臀部，回復產前fit爆身形。兩公婆繑到實先去一間shop睇BB car seat，逗留幾分鐘，無收穫就走人。之後，二人再去睇吓玩具，好快手就買咗一盒學簡單生果及英文字嘅磚形玩具走人。臨走前，兩公婆發現有記者表現友善，微笑say hi。見Lynn再買多兩件cake才甜笑繑夫落樓，然後上七人車返家湊囡囡。