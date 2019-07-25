﻿星爺突傳結婚流料 莫文蔚戲言：係就恭喜

莫文蔚（Karen）昨日出席慈善活動時，透露今年9月是母親莫何敏儀的80歲大壽，雖然屆時忙巡迴演出，也會努力為母辦大型生日派對，生日P後再跟家人一同飛歐洲，看她在巴黎和倫敦開騷，行程緊湊。談到跟老公聚少離多，Karen坦言老公有少少投訴，待明年初巡唱後就會休息陪對方，然後放閃道：「最近有見過老公，因為今個月初是老公的生日，我還送了他喜歡的卡通物品給他作生日禮物。其實老公間中會飛來睇我的演唱會。（老公好唔話得？）係呀！仲好有耐性，我嫁得好，哈哈！」



另外，談到舊愛周星馳傳出婚訊流料，Karen表示有聽過，並笑謂：「他已一把年紀了，也應該結婚，如果是真的就恭喜佢。」