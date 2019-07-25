蒙眼拖導盲犬行商場 ﻿甘比﻿﻿親歷視障感受﻿

港版導盲犬電影《小Q》投資方「星皓影業」老闆王海峰，以及導演羅永昌了解到「香港導盲犬協會」所面對的營運困難，早前舉行了「與你同行·分享愛」活動。為表支持，「劉鑾雄慈善基金」慷慨捐出10萬港元作培育和繁殖導盲犬之用，而劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）更身體力行接受蒙眼拖導盲犬行商場的挑戰，事後她表示很有意義。







一連5日的活動得到各界響應，公眾和藝人紛紛在社交網上載與毛孩的溫馨合照，而甘比也不例外，早前更身體力行在皇室堡接受蒙眼拖導盲犬行商場的挑戰。她在「香港導盲犬協會」訓練員輔導下，先學習一些使用導盲犬的指令、手勢和基本的溝通口令，然後她便蒙着雙眼，在導盲犬學員Ringo及導盲犬訓練員的帶領下，順利完成了搵櫈坐、搭(車立)落商場和上落樓梯等多項考驗。事後她表示：「戴咗眼罩真係完全睇唔到，好在有佢哋喺身邊，我覺得導盲犬真係好特別、好聰明，會畀到我好大信心；對視障人士嚟講，導盲犬仲好有用同好有意義。」



