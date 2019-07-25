  • 2019年7月25日 星期四
  • 30º
  • 77%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 娛樂

沈月法國影雜誌相驚艷

2019-07-25 列印
■沈月穿上晚裝裙，展現高貴優雅一面。
Previous Next

　　邱淑貞與老公沈嘉偉的長女沈月，今年已17歲，昨日她在社交網上載了多張她身在法國、穿上不同裙子為雜誌進行拍攝的照片，展現出甜美可愛和性感等不同的風格。她除了擁有媽媽的美人胚子和身段，她的樣子更被指有幾分似李麗珍加林心如混合體，集多位美女樣貌於一身，可說是沈家有女初長成，她隨時可加入娛樂圈參與電影的工作，又或可步媽媽後塵參選下屆的香港小姐。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd