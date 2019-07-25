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對懷孕傳聞未有回應章子怡穿鬆身裙顯孕味

2019-07-25 列印
■章子怡拖着女兒與張雪迎邊行邊傾。 網上圖片
■章子怡繞實張雪迎的手一齊行。網上圖片
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　　近日盛傳影后章子怡再度懷孕，更不時拍到她穿鬆身裙，盡顯孕味。惟章子怡方面暫時未有就懷孕傳聞回應，而她的內地歌手老公汪峰則透過公司表示：「藝人私事不清楚。」

　　昨日卻有內地網媒拍到章子怡攜同與汪峰所生的女兒「醒醒」一齊出街，原來是相約了內地90後女演員張雪迎飯聚，見她們一行三人十分開心，章子怡與張雪迎更有講有笑。

　　當晚戴着大草帽的章子怡，仍以一身鬆身淺藍色連身裙現身，隱約看到腹部微微凸起，加上一路上步履緩慢，孕味甚濃。報道又指知情人士透露，章子怡目前已懷孕5個月，所以她最近推掉不少工作，希望安心養胎。

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