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廖子妤歐洲有艷遇 怕遇變態殺手唔敢留電話

2019-07-25 列印
■廖子妤直言早前去歐洲工作有艷遇。
■余香凝和妹妹余潔瀅早前一齊去旅行曬黑了。
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　　廖子妤、余香凝和妹妹余潔瀅前晚出席電影《從前，有個荷里活》首映禮。廖子妤透露早前獲邀到巴黎出席品牌活動，是她首次到歐洲工作兼旅行。問她可有艷遇？她笑言：「算有，有外國人問我係咪日本人，但冇留聯絡方法，始終一個女仔都驚，如果佢係變態殺手點算？但亦有可能錯過一個嫁去法國嘅機會。」

　　余香凝和余潔瀅早前一起到希臘旅行，兩人都曬黑了許多，被同事取笑是海外僱傭。余潔瀅指稍後將拍攝viuTV劇集，正努力熟讀劇本和改善咬字方式；而余香凝將到華盛頓出席影展，很開心《逆流大叔》拍完兩年仍可周圍飛參展。

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