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美劇預告片首曝光 馮德倫加入新元素

2019-07-25 列印
■馮德倫為新劇《五行刺客》執導。
■今次馮德倫加入新元素，希望觀眾有新鮮感。
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　　馮德倫（Stephen）第二次執導拍攝美劇，新劇《五行刺客》將在Netflix平台播出。該劇由不同導演拍攝不同集數，昨日首曝光的預告片就以Stephen執導的頭兩集為重點，有文戲亦有Stephen最鍾情的中國武術，畫面拳拳到肉。Stephen表示今次隻身與全新團隊合作，很欣賞男主角伊科烏艾斯（Iko Uwais），因他可適應不同動作風格。而Stephen想避免外國人對中國刻板地加入很多龍鳳元素，他希望觀眾能看到新嘢，並不會有「華人都這樣」的刻板印象。

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