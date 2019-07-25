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邀癱瘓歌手任嘉賓Sammi望發放正能量

2019-07-25 列印
■鄭秀文表示從Jodi身上看到滿滿正能量。
■Sammi前晚繼續第10場紅館騷。
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　　鄭秀文（Sammi）前晚進行第10場紅館騷，Sammi表示除了希望做到十全十美外，更希望賦予更多愛的意義，所以邀請了前女子組合Face To Face的成員吳少芳（Jodi）任嘉賓。

　　Jodi曾與Sammi同期參加新秀歌唱大賽，卻不幸在92年遇上嚴重交通意外導致四肢癱瘓，現時只有左手手指可以輕微移動。Sammi表示致電邀請Jodi時，她馬上應承，因為她真的非常喜歡唱歌，不時與朋友到街上作街頭唱歌表演，也從她身上得到很大啟發，在她的經歷睇到她的不放棄，充滿正能量。最後Jodi獨唱親自創作的歌曲《Why me》，並說：「希望大家抱着『半杯水』想法，珍惜擁有，找回自己的beautiful day。」

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