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﻿湯怡貼地生活 任影唔嬲 衛詩雅睇戲 做父母電燈膽

2019-07-25 列印
■湯怡笑言若然老闆不介意，她想入戲院廚房幫手。
■衛詩雅爆初出道時曾被小朋友跟回家，要鬥智鬥力避開。
■湯怡（右）和衛詩雅均表示好喜歡睇戲。
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　　湯怡及衛詩雅昨日現身馬鞍山一商場出席英皇戲院宣傳活動。湯怡表示6歲開始住馬鞍山，二十多年留下好多回憶，每星期起碼入戲院一次，不會喬裝亦不介意被人影，平日會約朋友食飯睇戲過普通人生活。至於老闆會否給折扣？她笑言當然有，相信是免費。另外，她透露將返內地為電影《某日某月》宣傳，對於任達華遇襲一事，問她會否加強保安？她相信同事會有安排，同時已透過同事問候華哥。另外，她在社交平台力撐前度男友洪卓立下月開演唱會，她說大家是好朋友，一定會去撐場。

　　衛詩雅指到公司旗下戲院看電影是自己畀錢買飛，她本身太鍾意看電影，經常獨自睇戲。記者笑她好Dry，詩雅笑說有時會帶埋父母，坐中間做電燈膽。問她揀男友要不要對方喜歡看電影？她說一定要，而且睇戲喜好要接近，難怪自己還未找到男朋友。
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