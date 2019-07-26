澳門演出偷得浮生 ﻿蔣祖曼﻿﻿泰臣﻿﻿不忘食買玩﻿

蔣祖曼（Joman）和泰臣早前獲澳門美獅美高梅邀請，為美高梅劇院阿根廷極限表演《FUERZA BRUTA WAYRA》擔任嘉賓，要經常到澳門排練，他們因利成便順道到當地食買玩。Joman 話對澳門有份情義結，因首部電影《蝴蝶》就在當地取景，此行更加愛上氹仔寧靜一面；至於泰臣就話特別鍾情當地的葡國菜。兩人都話有機會都想多啲過大海玩。採訪：杜淑霞



Joman以往去澳門較少去氹仔，這次演出令她有所改觀，「今次演出酒店喺氹仔，所以多數留番喺氹仔呢邊活動，原來呢邊感覺好唔同，冇咁多人寧靜啲，呢度似度假感覺多啲，所以演出完都同唐寧佢哋幾個朋友再去逛逛先返香港。」泰臣都好贊同，「我有時朝早圍住酒店晨運，感覺真係好正，有啲似去咗拉斯維加斯咁㗎！」



鍾意葡國美食



講到食方面，兩人更加讚不絕口， Joman說：「我好鍾意食木糠蛋糕，可能有啲情義結，我第一部電影《蝴蝶》就係喺澳門取景，當時我得十七、八歲冇乜見過世面，第一次食木槺蛋糕，真係驚為天人呀！到o依家仍然咁鍾意食，不過可能係食嗰份回憶多啲。」至於當地馳名的葡國菜， Joman和泰臣一樣like， Joman說：「我係薯仔控，特別鍾意食馬介休球。」泰臣就力推葡式海鮮，「我本身好鍾意食海鮮，最難得煮得好入味，但啲海鮮一啲都唔老。」不過泰臣話，留在酒店一樣有唔少好嘢食，「餐廳『盛燄』嘅『油封日本五花腩』，入口即融，本嚟演出期間唔敢食咁多肥膩嘢，但真係忍唔住。」



澳門演出後， Joman和泰臣已有新「任務」， Joman就忙於陪小朋友放暑假，「我個大仔準備升中學，有好多嘢準備，同埋月底我又可能要開工拍嘢，趁暑假呢段時間陪佢哋多啲囉！」至於泰臣回港第二日已投入工作，幫動畫《憤怒鳥大電影2》配音，「雖然做番上次角色『阿查』，但因為呢個角色癲癲哋，講嘢又快又高頻，所以把聲要好好狀態先得，但我個人仲未回到氣，所以本嚟配一日搞掂，配到一半都係唔得，最終要配多日，不過我幾鍾意呢個角色，係幾好玩嘅。」



