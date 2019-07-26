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跟「MY飛佛」莫文蔚同台 天后鄭秀文變身小粉絲

2019-07-26 列印
■電影《花椒之味》團隊到後台支持。
■莫文蔚係鄭秀文my favorite，同台演出心情興奮。
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　　鄭秀文（Sammi）「世界巡迴演唱會香港站」前晚第11場，亦是她在紅館舉行第100場演唱會，Sammi騷後拍片說：「剩返兩場，開始有啲唔捨得，終點在望，放下心頭石，將所有壓力放低。」

　　前晚她介紹嘉賓莫文蔚（Karen）出場時說：「我長年累月都有佢嘅歌跟身，成日都會聽佢嘅歌。」身穿紅色裙的莫文蔚從升降台出場，她一開口唱《忽然之間》，全場吶喊，Sammi恍如小Fans說：「好好聽呀！」她們手拖手唱歌，又扮行catwalk。唱畢，Karen說：「我哋從未同台做過任何嘢，我都唱咗26年，我等你呢個電話等咗幾耐？」Sammi笑說：「由水壼（電話）年代等到o依家。」當晚電影《花椒之味》戲中兩位妹妹賴雅妍和李曉峰及導演麥曦茵等到場支持。

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