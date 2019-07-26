葉蒨文孖「阿仔」捧場 王梓軒重演舞台劇感壓力

葉蒨文（沙麗）和「阿仔」林德信、王梓軒、李樂詩及小肥等前晚到理工大學欣賞音樂劇《我們的青春日誌》，鮮有露面的沙麗戴上黑超現身，但婉拒受訪。



同場的王梓軒透露專誠來撐朋友，覺得此劇發放正能量。他又預告年初公演的音樂劇《利瑪竇》反應甚佳，將於明年在文化中心載譽歸來，更會變成演唱會版本，相當期待。他坦言跟《利》劇的總監製兼導演劉松仁合作獲益良多，尤其是適應力及抗壓性提高不少。梓軒說：「松哥平時和藹可親，但對演戲要求很高，起初也有點驚及感壓力，後來覺得自己能做到。當然松哥都有錫住我，不會明知我改不到也叫我改。」



