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湯怡愛出汗添正能量

2019-07-26 列印
■怕曬黑的湯怡，坦言在室內都搽防曬。
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　　一向喜愛做運動的湯怡形象健康，最近更成為飲品代言人。廣告中，她以兩款背心連身短裙，及背心短褲look造型示人，笑言覺得自己像檸檬般給人清新、醒神的感覺，為大家帶來正能量。

　　提到做運動，湯怡表示6、7年前首次接觸馬拉松，在練習的過程中，慢慢愛上了做運動，幾享受一個人的時間，思路更加清晰，出汗之後感覺多了一份正能量。

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