  • 2019年7月26日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 娛樂

年底重遊夏威夷慶木婚　Tim談造人唔強求

2019-07-26 列印
■Tim（左二）有計劃替快兩歲的囡囡追多個伴。
年底重遊夏威夷慶木婚　Tim談造人唔強求
Previous Next

　　樂隊Dear Jane昨日到商台宣傳新歌《2084》，透露此歌是Swing的《1984》延續篇，也是樂隊的Time Project第二首歌曲。結他手Howie表示為了取得靈感完成計劃，翻聽了50至90年代的廣東歌。

　　此外，談到楊洛婷預告將於12月初跟Tim重遊夏威夷，慶祝結婚五周年，Tim直認已攞假，希望在音樂頒獎禮前出發。至於禮物，他支吾以對說：「思考中，最主要是跟親友回結婚地點聚一聚，加上女兒長大了，可以一起到海灘玩。」並謂有計劃追多個，但無法強求。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd