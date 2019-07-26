宣佈婚訊兼做老竇 張致恒認雙喜臨門

34歲張致恒（Steven）向來戀事多，曾自爆要接受性上癮治療，昨天突在社交網上載一張和未婚妻合照宣佈婚訊，但新娘並非拍拖兩年的女友梁皓恩（April）。準備將於9月舉行BOYZ演唱會的Steven未有介紹未婚妻身份。有指Steven正在跟一名女fans蜜運中，月前女方更為他生B，並於上星期舉行埋百日宴。



Steven透過所屬的經理人公司直認雙喜臨門，「一直都好想同大家分享三個喜訊。但未婚妻十分體諒及愛錫我，一直不想影響我嚟緊的工作安排及想低調處理。不過今次，請原諒我的衝動。嚟緊，我將會盡我人生最大嘅努力，做一個好男人、好老公同埋——好爸爸！#我們仨」



