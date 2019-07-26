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港姐日本拍外景　楊詠彤羨慕黃嘉雯去築地

2019-07-26 列印
■大熱佳麗楊詠彤（右）和黃嘉雯（右二）等於日本拍攝外景。
■黃嘉雯日前被揭家境富裕。
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　　《2019香港小姐競選》15位候選佳麗近日赴日本進行外景拍攝，昨日佳麗分成三組拍攝，其中廖倬竩表示之前到過日本旅遊3、4次，主要是購物及品嚐美食，她覺得吃是人生很重要的事，而且會同佳麗分享。

　　另外，大熱門黃嘉雯及楊詠彤表示拍攝不辛苦，兩人更互相羨慕對方的拍攝場景。身高178cm的楊詠彤被安排到主題餐廳；黃嘉雯今天會到築地取景。由於日本比較乾燥，她們要勤敷面膜保持靚樣。曾當空姐的楊慧敏說自己不算日本地膽，但乘車經過自己去過的地方，會同佳麗分享。

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