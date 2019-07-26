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劇集效應多咗內地Job　 蕭正楠爆曾被女粉絲強吻

2019-07-26 列印
■新劇收視好，令蕭正楠多了內地Job。
■Moon承諾劇集收視好公開泳衣靚相益觀眾。
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　　蕭正楠、劉佩玥（Moon）、張穎康、蔣家旻等昨日為新劇《十二傳說》宣傳，首集獲得28.2收視，阿蕭直言劇集效應多了工作，稍後將會與馬國明到內地登台。提到任達華在中山遇襲，阿蕭表示幸而無大礙，又大讚華哥是一個好前輩。他自爆曾被內地女粉強吻：「咁強吻又唔係畀刀拮，所以唔會太驚。如果強吻我嗰個係男人，可能會反抗。」問太太黃翠如會否擔心？阿蕭表示不會讓翠如擔心，笑言會着厚一點特衣服隔一隔。

　　而Moon對收視感到滿意及開心，她亦許下承諾，話如果收視突破到30點會po泳裝相。

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