﻿黃疸指數300 拒B女再入院 黃澤鋒夫婦 心痛「小黃妃」被針桔

52歲嘅黃澤鋒本月初「升呢」做爸爸，同齡太太陳麗麗分娩時經歷「生死一瞬間」，搵命博為他生下愛女「小黃妃」（Miracle）。老來得女，兩公婆非常感恩，新手媽媽亦堅持餵人奶，不過兩夫婦仍要面對好多難關，皆因初生B女有黃疸病，指數近300要照燈去黃，政府醫院好緊張，要黃太日日覆診，日日逼她帶BB入院。正值坐月嘅陳麗麗唔想BB抽血捱痛，再受桔針之苦謂：「好彩聽私家醫生建議改咗餵半人奶半奶粉，黃疸指數開始回落，o依家暫時唔使入院照燈。」 採訪：方騫平



出生時重6磅嘅「小黃妃」，目前開始收水，體重正常，唯一擔心係黃疸。新生嬰兒黃疸是指嬰兒於出生後一個月內，皮膚及眼白有發黃現象，主要原因是嬰兒血液中的膽紅素過高所引致。若黃疸指數急劇上升，可引致嚴重的後遺症，如失聰、弱智、痙攣等，或對腦細胞造成永久性的傷害。



陳麗麗接受電話訪問時透露，上周去健康院覆診，指B女黃疸指數近300要留醫去黃，她憂心說：「醫院好緊張，日日要我覆診，日日逼我帶BB入院，我話睇吓私家醫生觀察吓先。一嚟囡囡出世時，因為我妊娠毒血爆發，馬上要全身麻醉分娩，囡囡都要吊抗生素，同住ICU監察，我唔想佢咁細個人仔，抽血驗黃疸指數時又再插針，同老公都好心痛呀！另外，我坐緊月又餵緊人奶，到時要日日撲去醫院兩轉餵奶，自己傷元氣，啲奶質量又無咁好，阿女啲黃咪退得慢囉！所以貴啲都要睇私家醫生跟進，改用半人奶半奶粉一周，o依家黃疸有好轉，由14（私家醫生計法）跌落12，醫生建議可試多一周，觀察吓再決定需唔需要入院。」雖然食奶粉BB易去黃，但陳麗麗堅持餵人奶：「我咁嘅年紀仲上到奶，而且BB又肯埋身食奶，唔只囡囡抵抗力好啲，吸啜時仲幫到BB將來顎骨發展，盡可能加埋奶粉一齊餵。」



「囡囡識蝦我」



至於新手爸爸黃澤鋒除咗努力賺錢養家、要幫手湊女，仲要照顧老婆情緒：「產婦情緒好勁，一嚟料就大件事，照顧得妻女唔好係我嘅責任，佢有個寶貝女揸手，我唔敢發惡，乜都就晒老婆！鬼叫係我前世欠咗個女咩！o依家『小黃妃』識得蝦我，會對住我發脾氣扭抱，十幾日人仔都恰死我，反而好怕媽媽。不過，對住B女我冧晒啦！我呵佢叫唔好喊，BB就會收聲，每次換片，就好似中六合彩咁，日日都派『黃金』畀我；而且我落手掃風，掃幾秒就搞掂，呢方面係我強項。o依家心繫阿女，每當有空檔就趕返屋企睇妻女，始終年紀唔細，好好珍惜同家人相處時間，我諗係做咗爸爸之後最大嘅改變。」



