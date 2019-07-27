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與越南助養女孩見面　鄧麗欣：我們有點緣份

2019-07-27 列印
■Stephy很開心跟Y Loan在港見面。
■Stephy與傳不和多年的傅穎終和解。資料圖片
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　　鄧麗欣（Stephy）昨日與助養的越南小女孩Y Loan第二次見面，她稱：「首度見Y Loan是6年前到越南山區探訪，當時她只有7歲，母親和姐姐離世、父親又離開，她與外公外婆相依為命，缺乏父母關懷之餘，家境很差，訪問時我已忍不住哭了。今次她獲安排來港見面，都覺得我們有點緣份。」Stephy表示剛與Y Loan飲茶，對方對香港的食物和環境都充滿好奇，雖然因小時候營養不夠，現在13歲身形像9歲的小朋友，但對比以前已健康好多了。

　　提到與傅穎在社交網站已互相重新關注，Stephy謂：「大家看到甚麼就是甚麼，（已經釋懷？）不用釋懷，畢竟人大了，正如鄭秀文的歌曲《我們都是這樣長大的》，大家都有過這麼多經歷，開心好重要！」

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