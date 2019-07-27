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周奕瑋考驗佳麗　港姐東京歎魚生飯

2019-07-27 列印
■周奕瑋帶佳麗到築地品嚐鎮店魚生飯。
■候選佳麗在表參道街頭拍攝。
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　　《2019香港小姐競選》15名候選佳麗，第三日於東京拍外景，分別到表參道、築地及自由之丘等地進行拍攝，隨行的日本達人周奕瑋更為眾佳麗帶來各種考驗，他帶其中5位候選佳麗到築地附近品嚐魚生飯，又很欣賞佳麗們沒有選美包袱，品嘗美食時可以用「瘋狂」來形容。

　　問到周奕瑋對哪位佳麗印象深刻？他笑言出發前已有私心，坦言對腿長的有忌諱，尤其身高178厘米的楊詠彤（Katy），並笑讚陳熙蕊：「佢食嘢個樣表現好出眾，最重要係佢矮過我，呢一樣嘢加分。」陳熙蕊則感激周奕瑋的讚賞及細心教導，她透露體質是吃不胖的，這幾晚回酒店都會再吃排包、蘋果及餅乾，笑說：「休息好重要，食唔飽會瞓唔着。」

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