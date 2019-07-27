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前妻甄珍突入院　謝賢帶花探望

2019-07-27 列印
■四哥由助手陪同到醫院探望甄珍。
■上月尾，甄珍在台北舉辦新書發表會。
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　　大前晚，台灣金馬影后甄珍突然感頭痛、頭暈及胃漲，半邊頭部更感覺發麻，隨即被送往養和醫院接受急症治療，大批傳媒接報到場，有指甄珍昨日照磁力共振，初步未查出不適原因，醫生建議留院觀察。

　　昨午大約2時，甄珍前夫謝賢（四哥）由助手陪同到養和醫院，四哥由七人車落車後即急步走入醫院，雖然記者高呼四哥停步拍照，未知他是否太擔心甄珍病情，所以未回應傳媒，其助手則手持一大束紅玫瑰，相信是送給甄珍。個多小時後，劉青雲現身養和醫院，他表示來探望家人。

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