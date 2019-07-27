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荷蘭肉帛相見冇比較身材 麥明詩拒馮盈盈傷口灑鹽

2019-07-27 列印
■麥明詩行程中有教盈盈洗泳衣及內褲。
■二人今日將啟程到日本參與港姐外景拍攝。
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　　麥明詩及馮盈盈昨日宣傳節目《荷蘭好玩》，麥明詩笑謂如收視有40點，會手執成績表再拍當年十優照片，如50點則全副身家買TVB股票。盈盈則笑言若收視過40點便結婚，過50點便生仔。問到會否擔心周日播會影響收視？麥明詩笑說：「知道大家每個星期日都很忙，「工作」重要，所以輪不到我們擔心，每個人做好自己本份。」

　　盈盈又自爆為拍節目二人肉帛相見，「我們會到戶外浸按摩浴缸，只得10度，一沖完就衝入唯一的廁所取暖，大家肉帛相見，乜都睇晒！」麥明詩笑言盈盈有幫她檢視脫毛情況；盈盈則獲師姐教洗泳衣及內褲。問到有否趁機比較身材？麥明詩笑說：「大家感覺良好，況且心知就得啦，不用在別人傷口灑鹽！」

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