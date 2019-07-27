﻿梁朝偉御醫推《詠春拳正史》 張勇師傅強調 全部真人真事

著名中醫師兼詠春師傅張勇，是不少城中名人包括影帝梁朝偉的「御醫」。張師傅行醫多年一向忙碌，但仍醉心詠春拳，並希望將它發揚光大。最近他推出籌備一年的新書《詠春拳正史》，他表示將30年的詠春資料整理後，再加入他跟岑能師傅上堂時口耳相傳有關祖師爺的軼事而寫成，全部真人真事，他笑言：「再拍詠春電影唔使作劇本，我呢本書係最好。」撰文：李佩儀 攝影：李維隆



翻看書中目錄，有提及詠春拳的創立、發展和演變，亦有講「瓊花會館」、「天地會」和「紅巾軍」與詠春的關係，還有詠春祖師爺如阮奇山和岑能等宗師的事跡，張師傅表示：「除咗有師傅嘅筆記流傳落嚟，當年佛山有個武術記者兼歷史同小說作家歐瑞芝，佢都記錄咗好多資料，加上師傅上堂時講低嘅歷史同拳理我都有寫低。」張師傅將由80年代開始已有的資料整理，再用淺白生動的文筆寫出來，他坦言花了不少心思，跟住還要走訪各祖師爺的故鄉，以及與詠春有關的地方如佛山祖廟、梁氏祠堂、洪秀全博物館和晚清名臣駱秉章故居等。



恐怕資料失傳



張師傅每次去到舊地都感觸良多，他解釋：「呢啲咁源遠流長嘅歷史已經冇乜人知道，好多人淨係知道電影嘅橋段，而電影又改編得太多，所以再唔記錄低啲真實資料，恐怕會失傳，今次總算完成咗心願，對師公師傅有個交代。」問到新書跟他於2012年推出的《正宗佛山詠春拳》有何分別？他說：「之前嗰本真係教人點打詠春，招式多啲，但呢本書就係講歷史同人物事蹟，即當年祖師爺嘅威水史同喺佛山發生嘅事，又會講多啲拳理。」他指《詠》是真真正正講及詠春真實發生的事，「再拍戲唔需要作劇本，呢本係最好，（之前電影偏頗咗？）完全冇跟歷史，係虛構出嚟。」



學詠春學修養



張師傅憶述他16、17歲開始學詠春，當時他想強身健體，跟住學埋跌打、中醫、針灸和佛山正骨這種嶺南醫學，至現時他日頭行醫，夜晚教拳，年中無休。他表示行醫幾忙都好，仍堅持每星期教三晚詠春，「其實詠春由6、7歲嘅小朋友，以至年長嘅退休人士都可以學，但我主要教真係想學詠春嘅學生，希望佢哋可以考取國家認可嘅詠春教練牌後，能教更多人學詠春。」他續稱學詠春也學修養，「愈學修養愈好，個人淡定啲又冇咁易發脾氣，亦可培養出耐性，遇到困難或問題識冷靜處理。」故今年張師傅開設了暑期班，另外想報名學詠春又可以試堂，他坦言：「睇吓啱唔啱自己，因為學詠春唔係講天份，最緊要有興趣，有心就學到。」



