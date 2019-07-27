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﻿醫武雙承

2019-07-27 列印
年輕的張師傅（左）跟隨岑能師傅學詠春。
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  張勇師傅原籍廣東梅縣人，畢業於廣州暨南大學中醫學院。現是香港註冊中醫師、香港特別行政區註冊中醫學會名譽會長。80年代師承佛山詠春拳宗師岑能、繼承傳統嶺南文化，醫武雙承。現任《上醫堂》創辦人，也是《廣東省武術協會詠春拳術會》的海外專員兼顧問。

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