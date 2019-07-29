群星Show互唱名曲 ﻿黃翊﻿﻿勢爆恩怨情仇﻿

因為TVB節目《流行經典50年》受歡迎，一眾8、90年代歌手鹹魚翻生，如黃翊去年便乘勢重返歌壇出專輯兼開個唱，9月11日至12日再同一班昔日歌手黎明詩、胡渭康、林利、何婉盈、黃寶欣、莫鎮賢、文佩玲及陸家俊喺灣仔新伊館舉行兩場《記得？我們的主打歌演唱會》，阿翊事先張揚到時一定會互「唱」金曲兼大爆昔日的恩怨情仇！採訪：方騫平 場地：The Thnno@杜老誌道







黃翊對於能跟一班當年歌手開Show，未演出已好興奮，因為同舊朋友可以有嗰句講嗰句。「真係好難得，見返一班熟朋友，一見面就雞啄唔斷，仲成立咗個『經典同學會』群組，至今有約30位成員。坦白講，當年唔係個個老友，因為喺同一個市場上一定有競爭，唱片公司會提醒歌手要避忌，唔好同其他公司歌手咁老友，就算當年我係《新地新地帶》節目主持，要訪問做宣傳嘅歌手都只能尷尬咁Say Hi同Bye，o依家大家走返埋一齊，冇晒唱片公司枷鎖，個個好自由自在，傾到口水浸死人，冇咗隔膜，更珍惜友誼。」



問到當年同其他歌手有否任何恩怨情仇時？黃翊大賣關子：「留待喺演唱會對質！」語畢，他又忍唔住爆少少：「師妹黎明詩當年索到爆，又係純情少女，係少男最愛！」問到當年有否做兵？他說，「梗係有，咁佢真係靚嘛，靚女有邊個唔鍾意呀？就算o依家都keep得咁好。」至於是否當年追唔到黎明詩才轉追黃寶欣，黃翊笑言，「唔俾黃寶欣追我嘅？不過都係講吓笑啫，邊記得呢啲吖。」至於何婉盈呢？黃翊指對方是香港小姐，遙不可及，「唔輪到我哋。」而文佩玲就最乞人憎，他笑說，「我憎咗佢好多年，因為大家都係第5屆新秀出身，但我只入到決賽，佢唱《夢伴》拎冠軍金咪獎外，仲擸埋我嘅囊中物最佳台風獎，搞到我空手而回，咪憎佢囉。」



